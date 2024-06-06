В Ростовской области после атаки дрона произошел пожар на НПЗ

В Новошахтинске Ростовской области сегодня ночью произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы в небе над городом.

Как сообщил губернатор области Василий Голубев, в результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования.

«К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Возгорание локализовали на площади 100 кв. м. В четыре утра пожар был ликвидирован. «По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», – отметил Голубев.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что сегодня ночью дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области перехвачена одна противокорабельная ракета «Нептун».

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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