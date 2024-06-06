Украинцы атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов в Белогородкой области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 6 июня, сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке украинскими беспилотными аппаратами.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Муром Шебекинского округа дрон врезался в дерево, в результате чего в одном частном жилом домовладении пробило кровлю. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после атаки беспилотника выявлены повреждения в двух частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками поврежден один автомобиль. В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов взрывных устройств повреждены 4 автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном частном жилом домовладении выбиты окна. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется».

Спустя 15 минут глава Белгородской области добавил: «Поселок Прилесье Краснояружского района попал под обстрел ВСУ. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители поселка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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