Российские ПВО менее чем за час сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Министерство обороны РФ в четверг, 6 июня, сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

«Около 18.50 мск …дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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