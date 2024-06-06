Гладков рассказал о повторной атаке украинских дронов на село Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в четверг, 6 июня, сообщил о повторной атаке украинских дронов-камикадзе на село Муром.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Муром Шебекинского городского округа также подверглось повторной атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате двух атак выбиты окна в одном частном жилом домовладении, повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль. Оперативные службы на месте. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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