В аварии с машиной вахтовиков в Забайкалье погибли три человека

В Забайкалье машина с вахтовиками попала в аварию. По последним данным, три человека погибли, еще 25 получили травмы. Проводится проверка.
ДТП произошло на технологической дороге одной из горнорудных организаций недалеко от поселка Давенда Могочинского района.
Пострадали 28 человек, в числе которых трое погибших, шесть человек получили медицинскую помощь на месте. Остальных госпитализировали, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Проверку проводят прокуратура Забайкальского края и региональное управление СКР. В ходе проверки будут оценивать соблюдение правил охраны труда, а также требований к прохождению предрейсового осмотра и выпуску транспортного средства на линию.
Чита, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»