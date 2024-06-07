Десять самолетов отправили на запасные аэродромы из-за тумана в Новосибирске

Десять самолетов направили на запасные аэродромы из-за плотного тумана в Новосибирске. Прокуратура начала проверку в связи с длительными задержками рейсов. Те же проблемы из-за погодных условий зафиксированы в Кемерово.

Порядка 16 самолетов из разных городов не могли приземлиться в Новосибирске из-за плотного тумана в районе аэропорта Томачево. Несколько рейсов были отложены, а вылеты в Горно-Алтайск, Кемерово и Абакан отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Те же метеоусловия зафиксированы в районе аэропорта имени А.Леонова в Кемерово. По данным воздушной гавани, вылеты в Москву и Екатеринбург задерживаются, а рейс в Новосибирск отменен.

«В международном аэропорту Новосибирска ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения шести рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» в Москву, Санкт-Петербург, Кызыл, Норильск, Сочи, Кемерово. На запасные аэродромы городов Барнаула, Красноярска, Новокузнецка и Омска направлено более 10 рейсов указанных авиакомпаний», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку и надзорные мероприятия за тем, как исполняется законодательство о защите прав пассажиров.

Плотный туман в Магнитогорске помешал двум самолетам вовремя вылететь в Москву и Сочи. Авиарейсы были задержаны более чем на пять часов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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