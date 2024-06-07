Федеральный режим ЧС ввели в Якутии из-за наводнения

Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального значения в Якутии в связи с наводнением. Предварительно, ущерб от стихии оценили в 2,9 млрд рублей, сообщил глава Респубилки Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Власти региона предложили сменить масштаб режима ЧС во время визита главы МЧС России Александра Куренкова.

«Наводнению, которое произошло в республике, присвоен статус федерального. Предварительная сумма ущерба составляет 2,9 млрд рублей. Статус федерального ЧС позволит быстро и эффективно провести восстановительные работы и поддержать пострадавших людей», – пояснил Николаев.

Он добавил, что сумма ущерба согласована с федеральными властями.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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