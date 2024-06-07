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Пятница, 7 июня 2024, 20:57 мск

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Над Белгородской областью сбит беспилотник Украины

Министерство обороны РФ в пятницу, 7 июня, сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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