Под украинским обстрелом в селе Херсонской области погибло 19 человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером в пятницу, 7 июня, сообщил, что результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа погибли 19 человек и еще пятеро ранены.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области. В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, ещё пятеро ранены. На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь».

«В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце – Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран», – добавил губернатор Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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