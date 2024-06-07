Выросло число погибших в результате обстрела села в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером в пятницу, 7 июня, сообщил подробности обстрела украинскими неонацистами села Садовое, в результате чего погибло 22 человека, в том числе 9-летний ребенок, – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Сальдо рассказал следующее: «Количество погибших в селе Садовом увеличилось до 22 человек, 15 пострадали, среди них пять – очень тяжелые. От осколочных ранений погибли люди, находившиеся в соседних домах. Среди них, к сожалению, ребенок 9 лет, который просто играл в песочнице».

«Первый удар по магазину в селе Садовое, где погибли 19 человек, был нанесен французской корректируемой авиабомбой, второй – из американской РСЗО HIMARS. Второй удар прилетел, когда соседи попытались помочь. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Расстояние доступное для ракетных ударов. Наверняка был дрон, и они видели, что там военных нет. Это было сделано с целью запугать жителей», – пояснил Владимир Сальдо.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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