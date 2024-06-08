Украинские дроны атаковали военный аэродром в Северной Осетии

В Северной Осетии сбиты три беспилотника, которые прилетели со стороны Украины. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», – написал Меняйло в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что жертв и разрушений нет.

В Министерстве обороны РФ также сообщили, что дежурными средствами ПВО над территорией Республики Северная Осетия-Алания уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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