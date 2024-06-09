В Самаре четыре человека погибли в аварии с каршеринговым авто

В Самаре арендованный автомобиль врезался в припаркованный автобус. В результате погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном управлении СКР, ДТП произошло в Красноглинском районе города. Водитель за рулем каршерингового автомобиля столкнулся с припаркованным на ночь автобусом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних пассажира автомобиля», – говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Кроме того, проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит областная прокуратура.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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