В Дагестане более 270 человек обратились к врачам с признаками отравления

В Дагестане произошла вспышка кишечной инфекции. Более 270 человек обратились в медучреждения с похожими симптомами, 35 заболевших госпитализировали.

Массовое отравление зафиксировано в Буйнакске. Как сообщили в администрации города, к врачам обратились более 270 человек. В региональном минздраве уточнили, что госпитализировано 35 человек с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции, среди заболевших – взрослые и дети.

В Буйнакск прибыла бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней. Вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана.

Источник заражения выявляют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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