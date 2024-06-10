В Дагестане более 270 человек обратились к врачам с признаками отравления

В Дагестане произошла вспышка кишечной инфекции. Более 270 человек обратились в медучреждения с похожими симптомами, 35 заболевших госпитализировали.
Массовое отравление зафиксировано в Буйнакске. Как сообщили в администрации города, к врачам обратились более 270 человек. В региональном минздраве уточнили, что госпитализировано 35 человек с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции, среди заболевших – взрослые и дети.
В Буйнакск прибыла бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней. Вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана.
Источник заражения выявляют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.
Махачкала, Зоя Осколкова
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