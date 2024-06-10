В Ростове-на-Дону автомобиль влетел в помещение АЗС

В Ростове-на-Дону автомобиль на высокой скорости протаранил помещение автозаправочной станции. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
ДТП произошло в переулке Силикатном. Седан Hyundai Accent въехал в помещение АЗС, снес прилавки и остановился возле кассы.
Различные травмы получили четыре человека, в том числе сотрудник заправки и двое посетителей, сообщает Управление по делам ГО и ЧС.
На место прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»