В результате украинского обстрела Каховки пострадало два человека

Глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в понедельник, 10 июня, сообщил о ранении двух мирных жителей, попавших под обстрел со стороны Украины.

В своем Telegram-канале Филипчук написал: «Три машины сгорело сегодня в Каховке под вражеским обстрелом. Враг с упоением видит разрушения, страх, множит эмоциональное горе. Два легковых автомобиля пострадали от прилетают на улицу Первомайской, и еще один – возле ДК Мелиораторов. Пожарные выехали, но риск новых обстрелов был слишком велик. Решив не рисковать своей жизнью, пожарно-спасательные подразделения не были допущены к ликвидации последствий обстрела. И главное – пострадали два мирных жителя – мужчины 1953 и 1968 годов рождения. С осколочными ранениями они госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. Ранения легкие. Погибших нет».

«Придет время, и упыри пожалеют о каждом запущенном дроне. Держимся, земляки!», – добавил глава Каховки.

Каховка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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