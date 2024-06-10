Во время тушения пожара в ДНР пострадали три сотрудника МЧС

В Докучаевском городском округе Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится: «В ДНР в результате боевых действий пострадали трое сотрудников МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за возникновения взрывоопасного объекта в Докучаевском городском округе. Личный состав самостоятельно добрался с места отделения до больницы. Сейчас они находятся на амбулаторной явке».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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