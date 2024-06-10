Задержан сотрудник НИИ ФСИН РФ

Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в понедельник, 10 июня, сообщило о задержании сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН по подозрению в преступлении.

В сообщении пресс-службы ФСИН говорится: «Главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН России совместно с ФСБ задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления. В отношении него Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Также рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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