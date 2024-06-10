На Херсонщине в результате обстрела погиб пожилой мужчина

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 10 июня, сообщил, что в результате обстрела «киевскими боевиками» погиб пожилой мужчина и ранены двое мирных жителей.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Киевские боевики продолжают бить по мирным жителям Херсонщины и не жалеют даже стариков. В Каховке из-за обстрела украинских террористов ранены двое мужчин и уничтожены два автомобиля. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу. Одной из жертв теракта стал 72-летний пенсионер, который получил травмы конечностей».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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