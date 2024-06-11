В Самаре люди получили химические ожоги, попив покупную воду

В Самаре силовики занимаются случаем отравления семьи покупной питьевой водой.

Как сообщают РИА Новости, инцидент случился вечером в субботу, 8 июня. Семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар доставили в воскресенье. При употреблении воды супруги и сын почувствовали горечь. В понедельник женщина, выпившая больше всего воды, обратилась к врачу, который диагностировал у нее химический ожог. Также в больницу с жалобами обратились ее супруг и сын. Семья написала обращения в полицию и СК.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области в своем тг-канале, по факту обращения организована доследственная проверка по обращению граждан. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования.

Проводит свою проверку и прокуратура по Самарской области.

Самара, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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