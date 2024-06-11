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Вторник, 11 июня 2024, 14:19 мск

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В Саратове машина влетела в остановку общественного транспорта

Фото: т-г канал начальника управления региональной безопасности правительства области Юрия Юрина

В Саратове легковой автомобиль влетел в остановочный комплекс общественного транспорта. Как сообщил в своем тг-канале начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин, в 12:47 по местному времени в службу «112» поступило сообщение о том, что в Заводском районе на улице Чернышевского у дома №2 водитель, управляя автомобилем Toyota, протаранил остановку общественного транспорта.
В результате ДТП пострадала водитель-женщина и женщина, которая стояла на остановке. Обе пострадавшие были госпитализированы.
На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Саратов, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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