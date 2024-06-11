Найдены обломки самолета, на котором летел вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима. Как сообщает AFP, ранее появилась информация о том, что воздушное судно, исчезнувшее накануне с радаров, могло потерпеть катастрофу. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземления в аэропорту.

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима», – говорится в сообщении AFP.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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