Таможенники нашли по запаху 370 кг каннабиса

Сотрудники французской таможни перехватили 370 килограммов каннабиса в прицепе возвращавшегося из Испании грузовика. Транспортное средство было припарковано на стоянке.

Запах наркотика был настолько сильным, что таможенникам не пришлось даже ждать приезда специально обученной собаки, чтобы подтвердить свои сомнения.

Как сообщает «Фигаро», водителем грузовика был поляк. Он пояснил, что везет из Испании во Францию медицинское оборудование. Открыв двери грузовика, таможенники нашли за десятком поддонов с медицинским оборудованием, респираторами и керамической плиткой, 23 ящика с травкой. 370 кг каннабиса были расфасованы в 336 вакуумированных пакетов.

Поляк был задержан, ему будут предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube