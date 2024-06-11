В Ростовской области введен режим ЧС из-за засухи

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник, 11 июня, объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за продолжительной почвенной засухи.

В своем Telegram-канале Голубев написал: «Из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур. Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения».

«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой донские аграрии могут потерять до 30% урожая», – добавил глава региона.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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