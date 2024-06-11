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Вторник, 11 июня 2024, 20:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА

Министерство обороны РФ во вторник, 11 июня, сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 19.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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