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Вторник, 11 июня 2024, 22:20 мск

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Украина обстреляла поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 11 июня, сообщил об обстреле поселка Борисовка, в результате чего пострадали жилые дома и автомобили.

В своем Telegram_канале Гладков написал: «Под обстрел ВСУ попал поселок Борисовка Борисовского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Выбиты окна и посечены кровли в 9 частных жилых домах и осколками посечены 5 автомобилей. Также произошло возгорание сухой травы. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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