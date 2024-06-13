Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил двух школьниц

В Волгоградской области две 14-летние девочки погибли под колесами автомобиля, за рулем которого был пьяный водитель. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Смертельное ДТП произошло в поселке Райгород Светлоярского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Советской и совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались.

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Подозреваемый задержан.

В прокуратуре уточнили, что девочки шли по обочине, водитель не справился управлением автомобиля и сбил школьниц. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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