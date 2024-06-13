Российские спецслужбы выявили хищения по поддельным документам ЕС на 1 млрд рублей

В России выявили хищение соцвыплат на сумму более 1 млрд рублей. В схеме применялись поддельные документы из стран Евросоюза. Об этом сообщает Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» (далее – ГУП) в особо крупных размерах. По имеющимся данным, ущерб государству от деятельности указанной организованной группы превышает 1 млрд. рублей», – говорится в сообщении.

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов назначались пенсии и соцвыплаты на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в этих странах.

Члены ОПГ предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физлицами. Затем на основании фиктивных документов на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые обналичивались участниками преступной схемы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат). Правоохранители повели 15 обысков на территории Ингушетии и Северной Осетии. По результатам проведенных мероприятий фигурантам избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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