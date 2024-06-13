Умер оператор НТВ, попавший под украинский обстрел

Мэр города Горловка Иван Приходько в четверг, 13 июня, сообщил о смерти оператора НТВ Валерия Кожина, который ранее сегодня попал под обстрел ВСУ.

В своем Telegram-канале написал: «Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался».

«Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно», -сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее сегодня телекомпания НТВ сообщила, что корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их сопровождавший офицер были тяжело ранены в результате обстрела со стороны Украины во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский в ДНР.

Горловка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube