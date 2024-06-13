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Пятница, 14 июня 2024, 00:32 мск

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В результате нападения украинских дронов-камикадзе в Белгородской области пострадало четыре человека

Архив, фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в четверг, 13 июня, сообщил о ранениях и контузии четырех мирных жителей региона в результате двух атак украинских дронов-камикадзе

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Маломихайловка Шебекинского городского округа за сегодня дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя. Двум пострадавшим с контузией – мужчине и женщине – медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно. Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой, от госпитализации отказались. В самом магазине выбиты окна».

В свою очередь в Минобороны сообщили, что «в 22.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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