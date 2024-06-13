Хуситы сообщили об атаках на три судна в Красном и Аравийском морях

Йемена хуситы из движения «Ансар Алла» в пятницу, 14 июня, заявили об атаках на два коммерческих судна в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников, а аткже подтвердили поражение украинского судна Verbena в Аравийском море, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале вооруженных сил хуситов говорится: «Военно-морские, ракетные войска и силы ПВО в течение 24 часов провели три операции. Первая из них была предпринята против судна Verbena в Аравийском море. После прямого попадания на судне начался пожар. Еще два судна были атакованы в Красном море».

Ранее в в четверг, 13 июня Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало о поражении украинского судна Verbena двумя противокорабельными ракетами (ASCM), выпущенными йменскими хуситами в Аденский заливе.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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