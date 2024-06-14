В красноярском селе восьмилетний мальчик сам ездил за рулем к бабушке

В Красноярском крае оштрафовали женщину, которая разрешала своему восьмилетнему сыну ездить за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась жительницы села Ильинка. Она рассказала, что школьник разъезжает по населенному пункту на ВАЗ-2111. Правоохранители установили, что за рулем находился восьмилетний мальчик.

«Его мать пояснила, что разрешила сыну съездить к бабушке, которая живет неподалеку», – говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МВД.

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, материалы дела передали в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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