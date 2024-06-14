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Пятница, 14 июня 2024, 10:51 мск

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Три жителя Бурятии попали в реанимацию с отравлением антифризом

В Бурятии двое мужчин и женщина отравились антифризом. Все трое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Агапова.

«12 июня в приемно-диагностическое отделение больницы поступили двое мужчин и женщина в бессознательном состоянии. Со слов родственницы, вызвавшей скорую, они употребляли антифриз», – говорится в публикации на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

У пациентов диагностировали тяжелые поражения головного мозга и почек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двоим проводится заместительная почечная терапия.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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