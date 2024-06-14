В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба военной части. Предположительно, причиной стала неисправность газового оборудования.
Как сообщает телеграм-канал «112», офицер ехал на своей машине, как вдруг она зашипела и начала дымить. Водитель покинул салон, сразу после этого прогремел взрыв.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Правоохранители устанавливают причины произошедшего. Одной из основных версий считается неисправность газового оборудования.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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