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Пятница, 14 июня 2024, 14:34 мск

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В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба военной части

В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба военной части. Предположительно, причиной стала неисправность газового оборудования.

Как сообщает телеграм-канал «112», офицер ехал на своей машине, как вдруг она зашипела и начала дымить. Водитель покинул салон, сразу после этого прогремел взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего. Одной из основных версий считается неисправность газового оборудования.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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