В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба военной части. Предположительно, причиной стала неисправность газового оборудования.

Как сообщает телеграм-канал «112», офицер ехал на своей машине, как вдруг она зашипела и начала дымить. Водитель покинул салон, сразу после этого прогремел взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего. Одной из основных версий считается неисправность газового оборудования.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube