В результате украинского обстрела в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 14 июня, сообщил, что в Шебекино спасатели достали еще двух пострадавших из-под завалов обрушившегося в результате украинского обстрела подъезда многокварирного дома. Количество раненых на данныей момент составляет пять человек.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте – от госпитализации они отказались».

«На месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ им.Шухова для оценки повреждений. Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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