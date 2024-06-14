В результате украинских атак на Белгородскую область погибли мирные жители

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 14 июня, сообщил, что в результате обстрелов и атак дронов-камикадзе со стороны Украины в регионе погибли четыре мирных жителя.

В своем Telegram-канал Гладков написал: «Сегодня тяжелый день для всех нас. Погибли мирные жители. Из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекино спасатели извлекли тело одной женщины и одного мужчины. В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб. ВСУ обстреляли из РЗСО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное – в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших».

«Один мирный житель ранен в селе Архангельское Шебекинского горокруга – в результате обстрела он получил осколочные ранения. Бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», – добавил также глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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