Обвиняемые в ростовском СИЗО взяли в заложники сотрудников УИС

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ФСИН России.

«На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», – уточнили в ведомстве.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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