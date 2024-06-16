Захват заложников в СИЗО: Следственный комитет возбудил уголовное дело

По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее сегодня стало известно, что несколько человек, предположительно до семи, находившиеся в СИЗО в качестве обвиняемых, в том числе, в террористических преступлениях, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы.

По данным источников ТАСС и РИА «Новости», захватчики заложников являются сторонниками запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство».

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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