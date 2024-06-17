В Индии пять человек погибли после столкновения пассажирского экспресса и товарного поезда

По меньшей мере пять человек погибли после того, как грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом на востоке Индии. Трагедия произошла сегодня.

По словам главного министра Западной Бенгалии Маматы Банерджи, экспресс Канченджанга, курсирующий между городами Калькутта и Силчар на северо-востоке штата Ассам, был сбит грузовым поездом к югу от города Силигури.

Бригады спасателей срочно прибыли к месту крушения, которое находится у подножия холмов, ведущих в Дарджилинг – популярное горное туристическое направление, известное своими чайными плантациями и потрясающими видами на Гималаи.

На фотографиях и видеозаписях местных СМИ с места происшествия видно, как минимум один вагон перевернулся на бок, некоторые его части превратились в массу искореженного металла.

«В результате аварии пять пассажиров погибли и 25-30 получили ранения, – сообщил журналистам с места крушения суперинтендант полиции Дарджилинга Абхишек Рой. – Ситуация серьезная».

Травмы «не смертельны», сказал Рой, добавив, что пассажиров перевозят в Нью-Джалпайгури, ближайший город и крупнейший железнодорожный узел на северо-востоке Индии.

Авария произошла более чем через год после того, как Индия пережила одну из самых страшных железнодорожных катастроф в истории страны, когда более 280 человек погибли в результате трехсторонней аварии с участием двух пассажирских поездов и грузового поезда в восточном штате Одиша.

Этот инцидент шокировал нацию, возобновив призывы к властям решить проблемы безопасности в железнодорожной системе, которая перевозит более 13 миллионов пассажиров каждый день.

Разветвленная железнодорожная сеть Индии – одна из крупнейших в мире. Она была построена более 160 лет назад во время британского колониального правления. Сегодня по нему ежедневно курсирует около 11 000 поездов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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