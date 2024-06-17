Спустя 12 лет задержан бывший чиновник Минсельхоза, который подозревается в хищении двух миллиардов рублей

Задержан бывший чиновник Минсельхоза России Олег Донских. 12 лет он успешно скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, ФСБ РФ задержан бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Донских Олег Викторович, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму более двух миллиардов рублей.

Уголовные дела в отношении Донских были возбуждены возбуждены в 2011-2012 годах. Соучастники задержаны и арестованы, а сам чиновник скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.

«Суд Липецка признал его подельников виновными в хищении средств АО «Росагролизинг» через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в АО «Россельхозбанк». Им назначено наказание в виде 9 и 11,5 лет лишения свободы», – отметили в пресс-службе МВД РФ.

Добавим, что Донских был найден в Истринском районе Московской области. Суд Липецка уже отправил его в СИЗО под арест.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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