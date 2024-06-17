При столкновении поездов в Индии погибло уже 15 человек

Выросло число жертв столкновения двух поездов в Индии. Как сообщают СМИ, от полученных трав скончалось 15 человек, еще 60 – пострадали.

Напомним, что авария произошла в понедельник утром: товарный поезд врезался в идущий в попутном направлении пассажирский экспресс. От столкновения несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. По предварительной информации, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки, после чего врезался во второй состав.

Как сообщили представители Северо-Восточной пограничной железной дороги, в результате аварии погибли, в частности, машинист и помощник машиниста грузового поезда.

Как отмечают представители властей, малое число жертв объясняется тем, что в хвосте пассажирского состава были прицеплены два почтовых вагона.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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