При столкновении поездов в Индии погибло уже 15 человек

Выросло число жертв столкновения двух поездов в Индии. Как сообщают СМИ, от полученных трав скончалось 15 человек, еще 60 – пострадали.
Напомним, что авария произошла в понедельник утром: товарный поезд врезался в идущий в попутном направлении пассажирский экспресс. От столкновения несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. По предварительной информации, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки, после чего врезался во второй состав.
Как сообщили представители Северо-Восточной пограничной железной дороги, в результате аварии погибли, в частности, машинист и помощник машиниста грузового поезда.
Как отмечают представители властей, малое число жертв объясняется тем, что в хвосте пассажирского состава были прицеплены два почтовых вагона.
Нью-Дели, Елена Васильева
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