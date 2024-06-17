В Китае восемь человек умерли от удушья в машине-рефрижераторе

Восемь человек умерли от удушья в грузовике-рефрижераторе в Китае. Согласно заявлению местных следователей, «водитель обнаружил восемь человек без сознания и задыхающихся» в фургоне-рефрижераторе, который направлялся в Хунчжуанъян, город в центральной провинции Хэнань.

Водитель и другие «причастные к этому инциденту лица» находятся под стражей в полиции, говорится в заявлении. Начато расследование. Обстоятельства того, как люди оказались в грузовике, выясняются.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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