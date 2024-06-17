В Мариуполе подросток нашел дома РПГ-22 и выстрелил – ранены три ребенка

Несчастный случай произошел в Мариуполе. Как сообщает глава ДНР Денис Пушилин, накануне вечером подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22. В результате инцидента пострадали трое детей: девочки 2009 и 2012 г.р., мальчик 2014 г.р.

Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данному инциденту проводятся следственные действия.

«Призываю ответственно, с пониманием последствий относиться родителям и всем взрослым: хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии», – отметил в своем сообщении в тг-канале Денис Пушилин.

Мариуполь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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