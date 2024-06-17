Украинцы атаковали комбайны в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 17 июня, сообщил, что украинские FPV-дроны атаковали КамАЗ и два комбайна в село Головчино Грайворонского городского округа.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «КамАЗ и два комбайна в районе села Головчино Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате применения всех средств было повреждено остекление, у одного комбайна установлен радиатор, у второго – кабина. Оперативные службы работают на месте».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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