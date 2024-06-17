Украина в течение дня обстреляла восемь сел Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером в понедельник, 17 июня, сообщил, что в результате украинских атак были повреждены линии электропередач, что привело к проблемам с электроснабжением трех поселков региона. Кроме того, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «В течение дня неоднократно обстреливались село Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревни Успеновка и Викторовка Кореневского района, посёлок Тёткино, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, посёлка Краснооктябрьский Глушковского района, села Бегоща Рыльского района. Обошлось без пострадавших. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 12 украинских дронов».

«После атаки украинского коптера в поселке Краснооктябрьский были повреждены линии электропередачи. Отсутствует свет в поселке Краснооктябрьский, селе Волфино и поселке Волфинский Глушковского района. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка», – сообщил также глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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