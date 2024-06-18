В результате украинского обстрела часть Шебекино осталась без электричества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 18 июня, сообщил, что окраина Шебекино подверглась обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего часть города осталась без электроснабжения.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Окраина города Шебекино подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших. Осколками снаряда поврежден один автомобиль. Также имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остается часть города. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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