Украина обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 18 июня, сообщил, что сразу несколько населенных пунктов региона подверглись очередным атакам ВСУ, в результате чего был ранен мирный житель.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Грайворонском городском округе атакованы три населенных пункта. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал один мирный житель – мужчину с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается».

«В селе Новостроевка-Первая в результате атак дронов повреждены два частных домовладения. В одном домовладении выбиты окна, пробита стена, посечены крыша и забор. Еще в одном доме произошло возгорание, пожар потушен. В селе Безымено в результате атак БПЛА повреждены 8 домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В селе Березовка Борисовского района беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва произошло возгорание вещей на балконе одной из квартир, пожар был потушен жильцами. Поврежден фасад МКД, выбиты окна в двух квартирах и в подъезде. В результате обстрела села Графовка Краснояружского района повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются жители шести населенных пунктов: поселок Прилесье, села Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Во всех населенных пунктах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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