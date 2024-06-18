В Белгородской области пострадали два человек в результате атаки украинского дрона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 18 июня, сообщил о двух пострадавших мирных жителях, атакованных украинским дроном-камкадзе.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины – сотрясение головного мозга. Бригадами «скорой» пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Транспортное средство полностью сгорело».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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