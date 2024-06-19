Офицер арестовал Джастина Тимберлейка за пьяное вождение и не узнал звезду

Поп-звезда Джастин Тимберейк был арестован по подозрению в вождении машины в нетрезвом виде в Хэмптоне, штат Нью-Йорк.

При этом офицер полиции, производивший задержание, оказался настолько молод, что даже не знал, кто такой Тимберлейк. Он не знал ни певца, ни его имени, пишет американская пресса.

43-летний артист, обладатель Грэмми, упомянул о своем продолжающемся мировом турне The Forget Tomorrow во время ареста, пишет Daily Mail.

«Джастин сказал себе под нос: «Это испортит тур», – сообщил источник. Полицейский ответил: «Какой тур?» Джастин сказал: «Мировое турне».

Как пишут СМИ, Тимберлейка остановили для проверки рано утром во вторник. Полиция заявила, что он проигнорировал знак остановки и выехал за пределы своей полосы движения.

Согласно судебному документу, певец ехал на BMW 2025 года выпуска, когда полицейский остановил его и определил, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

«Его глаза были налиты кровью и остекленевшими, изо рта исходил резкий запах алкогольного напитка, он не мог распределять внимание, у него была замедленная речь, он ходил неуверенно и плохо сдавал все стандартизированные полевые тесты на трезвость», – рассказал полицейский на судебном заседании.

Согласно документам, Тимберлейк сказал офицеру, что выпил один мартини и следовал за друзьями домой.

После того как его арестовали и доставили в полицейский участок в соседнем Ист-Хэмптоне, Тимберлейк отказался пройти проверку дыхания, говорится в судебных документах.

Во вторник утром по решению суда Тимберлейк был освобожден из-под стражи без внесения залога.

Ему было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, а следующая дата суда была назначена на 26 июля, сообщила окружная прокуратура округа Саффолк.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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