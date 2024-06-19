Гражданин Таджикистана зашел в храм и начал тушить свечи, а потом напал на прихожанку

20-летний гражданин Таджикистана оказался фигурантом уголовного дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Молодой мужчина зашел в Храм святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова на Южнобутовской улице днем 18 июня. Там, как сообщает Следком, он начал тушить свечи, а также применил насилие в отношении одной из прихожанок.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ, молодого человека задержали, с ним проводятся следственные действия. На суде правоохранители будут ходатайствовать об аресте фигуранта дела.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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