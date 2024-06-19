Во время хаджа в Саудовской Аравии умерло 4 паломника из России

Четыре паломника из Росии умерли во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости рассказали в российском генконсульстве в Джидде.

Дипломаты отметили, что скончались один мужчина и три женщины, смерть произошла по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья и возрастом. «Они будут захоронены в Мекке», – уточнили в дипмиссии и добавили, что смерти среди паломников во время хаджа случаются регулярно, их нельзя назвать чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто страдает различными заболеваниями.

Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. По информации Франс Пресс, в этом году из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, большинство из них – египтяне и иорданцы. На этой неделе температуры в Саудовской Аравии достигали 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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